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Ukrayna: Azak Denizi'nde Rus gölge filosuna ait 28 gemiye saldırılar düzenledik

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Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Azak Denizi'nde Rus gölge filosuna ait 28 gemiyi hedef aldıklarını ve son 6 günde toplam 76 geminin vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Rus gölge filosuna ait olduğu iddia edilen 28 gemiye gece Azak Denizi'nde saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Brovdi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus gölge filosuna ait olduğu öne sürülen gemilere yönelik saldırıları sürdürdüklerini açıkladı.

Söz konusu filoya ait 21 tanker, 4 römorkör ile 2 kuru yük gemisi ve 1 "özel deniz aracını" Azak Denizi'nde bu gece hedef aldıklarını aktaran Brovdi, "Son 6 günde toplam 76 gemi vuruldu." ifadesini kullandı.

Brovdi, gemilere yapılan saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntü de paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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