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Zelenskiy: Harkiv'e saldırıda 10 kişi öldü

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Rusya'nın Harkiv bölgesindeki Peçenig kasabasına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Ukrayna ayrıca gece 147 SİHA ile saldırı yapıldığını, Zaporijya'da 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Peçenig kasabasına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Harkiv bölgesine bağlı Peçenig kasabasına hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırının, çevresinde posta binası, marketler ve evlerin bulunduğu yoğun bir kavşağı hedef aldığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 10 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. (Ölenlerin) Akrabaları ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok sayıda yaralı var. Onlara gerekli tüm tıbbi yardımlar sağlanıyor."

Zelenskiy, saldırının bir trajedi olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Bu Rus saldırısına mutlaka yanıt vereceğiz." ifadesini kullandı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Peçenig'e yönelik füze saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Rus ordusu bu gece 147 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkeye 147 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 111 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Zaporijya'da 2 kişi öldü

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada, Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerine yapılan saldırılarda da 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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