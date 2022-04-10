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Ukrayna ordusu, Rus tankını imha etti

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Ukrayna ordusu, Rus tankını imha etti Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait tankı imha ettiği görüntüleri paylaştı.

- Ukrayna ordusu, Rus tankını imha etti

KİEV - Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait tankı imha ettiği görüntüleri paylaştı.

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Rus ordusu kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna ordusu, anti tank füzesiyle yapılan atış sonucu imha edilen Rus tankının görüntülerini yayınladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat - 10 Nisan tarihleri arasındaki süreçte 19 bin 300 Rus askeri personelinin öldüğü, 722 tank ve bin 911 zırhlı askeri aracın imha edildiği ifade edildi.

Ukrayna ordusu, Rus tankını imha etti

Ukrayna ordusu, Rus tankını imha etti

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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