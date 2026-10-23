Ukrayna ordusu Oleşki'de insani yardım için 27 Ekim'den itibaren ateşkes ilan etti

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinin sakinlerine insani yardımın sağlanması için 27 Ekim'den itibaren "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle, Rusya'nın 27 Ekim'den itibaren Herson yönünde geçici ateşkes uygulama kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ukrayna'nın da 27 Ekim'de, Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan ettiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna savunma kuvvetleri, Oleşki sakinlerine yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapıyor ve vatandaşlarımızın güvenliğini ve kurtarılmasını sağlamak için her türlü çabayı sarf edecek." ifadesi kullanıldı.

Ordudan yapılan diğer bir açıklamada da Ukrayna ordusunun daha önce de Oleşki ve çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan sivillere insansız hava araçlarıyla (İHA) yardımlar sağladığına işaret edilerek "Oleşki sakinleri için insani yardıma erişimin sağlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Oleşki ile ilgili gelişmeler

Beyaz Saray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle 27 Ekim'den itibaren Herson yönünde geçici ateşkes uygulanacağını belirtmişti.

Kaynak: AA