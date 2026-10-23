Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ukrayna ordusu Oleşki'de insani yardım için 27 Ekim'den itibaren ateşkes ilan etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna ordusunun, Herson bölgesindeki Oleşki sakinlerine insani yardım için 27 Ekim'de Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren belirlenmiş alanda ateşkes ilan ettiği bildirildi. Genelkurmay, vatandaşların güvenliği ve kurtarılması için her türlü çabayı göstereceğini bildirdi.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinin sakinlerine insani yardımın sağlanması için 27 Ekim'den itibaren "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle, Rusya'nın 27 Ekim'den itibaren Herson yönünde geçici ateşkes uygulama kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ukrayna'nın da 27 Ekim'de, Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan ettiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna savunma kuvvetleri, Oleşki sakinlerine yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapıyor ve vatandaşlarımızın güvenliğini ve kurtarılmasını sağlamak için her türlü çabayı sarf edecek." ifadesi kullanıldı.

Ordudan yapılan diğer bir açıklamada da Ukrayna ordusunun daha önce de Oleşki ve çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan sivillere insansız hava araçlarıyla (İHA) yardımlar sağladığına işaret edilerek "Oleşki sakinleri için insani yardıma erişimin sağlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Oleşki ile ilgili gelişmeler

Beyaz Saray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle 27 Ekim'den itibaren Herson yönünde geçici ateşkes uygulanacağını belirtmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Görenler gözlerine inanamadı! Adamı bagaja koyup kaçırdılar

Güpegündüz adamı bagaja koyup kaçırdılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borsa İstanbul'da sert düşüş! Satış dalgasının arkasında iki neden var

Borsa İstanbul'da sert düşüş! Satış dalgasının arkasında iki neden var
Ekvador’da 2 cezaevinde kanlı kavga! 8 mahkum öldü, 10 yaralı

Mahkumlar arasındaki kavga ülkeyi karıştırdı! 8 ölü, 10 yaralı var
Yusuf Dikeç ile kendisine benzetilen İspanyol Bakan buluştu! İkonik hareketi birlikte yaptılar

İkisi aynı kişi değil; biri Türk biri İspanyol: İkiz kadar benziyorlar
Milyarlarca dolar kar açıklayan dev şirket binlerce kişiyi işten çıkaracak!

Milyarlarca dolar kar açıklayan şirkette dev işten çıkarma

Girne'deki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı! Mürettebat 'Gemi batacak' demiş

Ses kayıtları ortaya çıktı! Mürettebat kendi arasında bunları konuşmuş
DMM'den sosyal medya kullanıcılarına uyarı: Sahte yaş doğrulama mesajlarına dikkat!

DMM uyardı: Sahte yaş doğrulama mesajlarına dikkat!
Sudan'da hastaneler kasten hedef alınmış: El Faşir'de 43 saldırı, 55 sağlık çalışanı öldü

Ölü taklidi yaparak kurtuldu! Hastaneye günde 25 kez saldırmışlar