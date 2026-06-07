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Ukrayna: "Özel Harekat Kuvvetleri Kırım'daki petrol depolama tesislerine bir dizi saldırı düzenledi"

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Semikolodezyanska petrol deposu ve Feodosiya'daki deniz petrol terminaline saldırı düzenledi. Saldırılarda, Rus ordusunun kullandığı yakıt tanklarının hedef alındığı belirtildi.

Ukrayna ordusunun, Kırım'daki "Semikolodezyanska" petrol deposu ile bir deniz petrol terminaline yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki bazı petrol depolama tesislerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, cephe hattından yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan "Semikolodezyanska" petrol deposuna 7 Haziran gecesi saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Söz konusu tesisin Rus ordusu tarafından kullanıldığı öne sürülen açıklamada, "Bu petrol deposunda 700 ila 3 bin metreküp kapasiteye sahip dokuz tank bulunuyor. Tankerler buradan yüklenerek düşman birliklerinin ihtiyaçları için Kırım ve Ukrayna'nın diğer işgal altındaki bölgelerine taşınıyor." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna ordusunun ayrıca Kırım'a bağlı Feodosiya'da bulunan bir deniz petrol terminaline de saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, söz konusu terminalin cephe hattından yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bulunduğu aktarıldı.

Rus ordusunun bu terminali bölgeye yakıt tedarik etmek amacıyla kullandığı savunulan açıklamada, "Tesiste 10 bin ve 20 bin metreküp kapasiteli yedi yakıt tankı bulunuyor." bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri, söz konusu tesislere yönelik saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de yayımladı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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