Ukrayna: Dnipropetrovsk bölgesinde 6 köyün yeniden kontrolünü sağlayarak 25 kilometre ilerledik

Ukrayna ordusunun, Dnipropetrovsk bölgesinde sürdürdüğü karşı saldırı sonucu 6 köyün kontrolünü tekrar sağlayarak bu yöndeki cephe hattında 25 kilometre ilerleme kaydettiği bildirildi.

Ukrayna'nın ulusal haber ajansı Ukrinform'un, orduya bağlı haber platformu Armiya.İnform tarafından yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberde, Ukrayna ordusunun Dnipropetrovsk bölgesindeki karşı saldırısını sürdürdüğü belirtildi.

Bölgede Rus ordusuna yönelik devam eden karşı saldırı sonucu Ternove, Zaporijzka, Novogeorgiyevka, Vorone, Siçneve ve Maliyvka köylerinin yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçtiği aktarılan haberde, ordunun bu yöndeki cephe hattında 25 kilometrelik ilerleme kaydettiği ifade edildi.