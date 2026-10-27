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Ukrayna Ombudsmanı Lubinets, Herson Oleşki'deki insani ateşkese uyulduğunu bildirdi

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Ukrayna Ombudsmanı Lubinets, Herson'a bağlı Oleşki'de insani operasyon için yürürlüğe giren ateşkese Ukrayna'nın uyduğunu bildirdi. Kiev saatiyle 03.00'te başlayan süreç, Melania Trump'ın arabuluculuğu ve Lantratova ile yürütülen insani yardım misyonu çerçevesinde gerçekleşiyor.

Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, ülkesinin, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle başlatılan ateşkese uyduğunu bildirdi.

Lubinets, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde gerçekleştirilecek insani yardım nedeniyle ateşkes sürecinin yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Ateşkesin Kiev saatiyle 03.00'te başladığını belirten Lubinets, "Sessizlik rejimi başladı, Ukrayna tarafı anlaşmalara uyuyor." ifadesini kullandı.

Bölgedeki gelişmeler konusunda kamuoyunu haberdar etmeye devam edeceklerini belirten Lubinets, "Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın arabuluculuğu ve koordinasyonuyla, Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova ile birlikte yürüttüğümüz insani yardım misyonu çerçevesinde gerçekleşmektedir." bilgisini verdi.

Oleşki'deki ateşkes

Beyaz Saray'ın internet sitesinden önceki günlerde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, insani operasyon kapsamında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren Herson yönünde saldırıları durduracağını ve "geçici ateşkes" uygulayacağını belirtmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 27 Ekim'de Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan edeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
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