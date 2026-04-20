Ukrayna'dan Rusya'nın Tuapse Kentine İha Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Tuapse limanına insansız hava aracı ile saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yangın ve altyapı hasarı meydana geldi.

MOSKOVA, 20 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'nın, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Tuapse'ye düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Bölge Valisi Veniamin Kondratyev pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Tuapse dün gece büyük çaplı bir İHA saldırısına daha maruz kaldı. Limanda 1 kişi hayatını kaybetti" dedi. Kondratyev ayrıca saldırıda yaralanan kişinin "gerekli tıbbi tedaviyi almakta olduğunu" belirtti.

Saldırının Tuapse limanında yangına yol açtığını kaydeden vali, kentteki sivil altyapının da zarar gördüğünü ifade etti.

