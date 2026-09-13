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Ukrayna'nın Tataristan'a düzenlediği İHA saldırılarında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

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- Saldırıda Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrinde sivil ve sanayi tesisleri hasar gördü

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu sivil ve sanayi tesislerinin hasar gördüğü, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tataristan Cumhuriyeti Başkanlık İdaresinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Nijnekamsk (Tübenkama) şehrine yönelik İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucu sivil ve sanayi tesisleri hasar gördü. İşletmelerin birinde yangın çıktı. Üretim süreci durdurulmadı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 389 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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