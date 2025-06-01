Ukrayna'nın Rus Hava Üslerine Dronla Düzenlediği Saldırı 1,5 Yılda Planlandı

Ukrayna'nın Rus Hava Üslerine Dronla Düzenlediği Saldırı 1,5 Yılda Planlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği ve 1,5 yıl boyunca planlanan saldırıda, dronların kamyonlara gizlenerek havalandığı açıklandı. Saldırıda 40'tan fazla Rus bombardıman uçağı vuruldu ve tahmini zarar 2 milyar dolar olarak belirlendi.

- Ukrayna Rus hava üslerine yönelik saldırıdaki dronları kamyonlara gizlemiş

Ukrayna Rus hava üslerine yönelik saldırıyı 1,5 yıl planlamış

KİEV - Ukrayna Güvenlik Servisi kaynakları, Rus hava üslerine yönelik saldırıda kullanılan dronların kamyonlara saklandığını ve buralardan havalandığını belirterek, söz konusu saldırının 1,5 yıl planlandığını aktardı.

Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerindeki hava üslerine düzenlediği ve 40'tan fazla Rus bombardıman uçağını vurduğu saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ukrayna Güvenlik Servisi kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Rus hava üslerine yönelik saldırıda kullanılan dronların daha önce Rusya'ya sokulduğu belirtilerek, dronların daha sonra Rusya'ya sokulan ahşap kabinler ile kamyonlara saklandığı ve bu kamyonlardan hedeflerine havalandığı aktarıldı. Saldırıya "Örümcek Ağı Operasyonu" adı verildiği ifade edilen haberlerde, saldırının 1,5 yıl planlandığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından bizzat yönetildiği aktarıldı. Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40'tan fazla uçağın vurulduğu belirtilerek, saldırıların Rusya'ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edildi.

Rus vali dronların kamyondan havalandığını doğruladı

Rusya'nın Irkutsk Valisi Igor Kobzev, Ukrayna dronlarının kamyonlardan havalandığını doğrulayarak, Sibirya'da Sredniy'deki askeri üsse düzenlenen saldırıda kullanılan dronların bir kamyondan havalandığını açıkladı.

Öte yandan dron yüklü kamyonların bazıları imha edilirken, bazı kamyonlardan dronların kalkması ise bölge halkı tarafından engellenmeye çalışıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Rusya-Ukrayna heyetleri ateşkes için bir kez daha İstanbul'da buluşuyor

Gözler İstanbul'dan çıkacak kararda! İşte barış zirvesinin detayları
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Bakanlık uyardı! Türkiye'de her 25 kişiden biri bu hastalığı taşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 10 isimle yollar ayrıldı

Başarısızlığın faturası ağır! Tam 10 isimle yollar ayrıldı
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti

Yılan ısırığı can aldı! Hastanede yaşamını yitirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 'Terörsüz Türkiye' ana gündemiyle toplanıyor

Milyonların gözü bu zirvede! Masada çok önemli bir konu başlığı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.