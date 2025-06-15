Ukrayna'nın İHA Saldırısında Tataristan'da 2 Ölü, 13 Yaralı
Ukrayna ordusu, Elabuğa kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 2 kişinin ölümüne ve 13 kişinin yaralanmasına yol açtı. Rus hava savunma sistemleri, saldırıya karşılık verdi.
Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ne düzenlediği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tataristan Cumhurbaşkanlığının basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece Tataristan'ın Elabuğa kentine İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, İHA'ların Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.
Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel