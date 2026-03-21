Haberler

Rusya: Ukrayna'ya ait 283 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 283 insansız hava aracının Moskova dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İHA saldırısı sonucu bazı evler hasar gördü, 2 kişi yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 283 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX hesabından yaptığı paylaşımda, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını aktardı.

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin de MAX üzerinden yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Saratov şehrindeki birkaç evin hasar gördüğünü, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

