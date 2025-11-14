Ukrayna'nın İHA Saldırısı Rusya'daki Petrol Deposunu Vurdu

Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk bölgesinde bulunan bir petrol deposu, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle zarar gördü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, Novorossiysk bölgesine İHA'larla saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırılar nedeniyle bir petrol deposunun zarar gördüğü bilgisine yer verilen açıklamada, saldırının ardından çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, İHA saldırılarında bir sivil geminin ve bazı apartmanların da hasar gördüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya ait 216 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerde yok edildiğini aktardı.