Rusya: Ukrayna, TürkAkım'a gaz taşıyan tesise saldırdı

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattına saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen İHA saldırıları etkisiz hale getirildi ve tesise zarar verilmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattına sevkiyat yapan bir tesise insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve saldırıların püskürtüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'daki doğal gaz altyapısını hedef alan İHA saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kiev yönetimi, Avrupalı tüketicilere doğal gaz tedarikini engelleme girişiminde bulunarak, Krasnodar Bölgesi'ndeki Gay-Kodzor yerleşim biriminde bulunan ve TürkAkım'a gaz sağlayan Russkaya kompresör istasyonuna gece İHA'larla saldırı düzenledi. Ukrayna'ya ait 10 İHA hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi. Tesise herhangi bir zarar verilmedi."

Rus enerji şirketi Gazprom, dün, Ukrayna'nın TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına sevkiyat yapılan tesislere son iki hafta içerisinde 12 defa saldırdığını ve saldırıların püskürtüldüğünü bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini, Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına saldırı planladığını söylemişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
