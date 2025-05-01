Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Suriye'de ordu yola çıktı, İsrail'in karıştırdığı yere gidiyorlar
1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Sevgilisinin bebeğini öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Ukrayna'nın Herson'daki Sivil Hedeflere Saldırısı: 8 Ölü, 20 Yaralı

Ukrayna'nın Herson'daki Sivil Hedeflere Saldırısı: 8 Ölü, 20 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Herson'da bir pazar yerine düzenlediği İHA saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiğini ve 20'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırı, barışçıl bir çözüme yönelik girişimleri engelleme amacını taşıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) kullanarak Herson bölgesindeki bir şehirde kalabalık bir pazar yerine yaptığı saldırıda 8 sivilin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Herson bölgesinde Aleşki şehrinde kalabalık bir pazar yerine FPV dronlarıyla saldırı düzenlediği, sağ kalanların ve kurtarma ekiplerinin üzerine de ikinci kez dronlarla saldırdığı belirtildi.

Söz konusu saldırının "Rus halkına karşı işlenen kanlı bir savaş suçu" olarak nitelendirildiği açıklamada, saldırının şehir halkının alışveriş yaptığı bir bayram gününde kasten gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Mevcut Ukrayna yöneticilerinin tek odak noktası, silahlı çatışmayı tırmandırmak ve barışçıl bir çözüme yönelik her türlü girişimi engellemek." ifadesi kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırısı sonucunda 8 sivilin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Dört defa dronlarla saldırı düzenlendiğini aktaran Zaharova, toplamda 30 FPV dronunun kullanıldığını bildirdi.

Zaharova, "Hiçbir uluslararası yapı böyle bir şeyi yine fark etmeyecek mi? Sivil halka yönelik bir saldırının daha terör özelliği yok mu?" dedi.

Batılı sponsorlar Kiev'e silah ve para desteği vermese, böyle bir "terör saldırısının" gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını kaydeden Zaharova, kurtarma ekiplerinin engellenmesini de "barbarca ve insanlık dışı taktik" olarak değerlendirdi.

Rusya, 2022'de savaşın başlamasının ardından Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmişti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.