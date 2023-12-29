Üye Girişi
Haberler

Ukrayna'nın Dnipro kentinde füze saldırısı: 6 ölü, 28 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Ukrayna'nın Dnipro kentine sabah saatlerinde Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısı sonucu 6 sivilin öldüğü, 28'inin yaralandığı bildirildi. Saldırıda bir alışveriş merkezi, doğumhane ve bazı binaların hasar gördüğü belirtildi.

Ukrayna'nın Dnipro kentine sabah saatlerinde Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısı sonucu 6 sivilin öldüğü, 28'inin yaralandığı bildirildi.

Dnipro kentinin bağlı olduğu Dnipropetrovsk Bölge Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, kente yönelik düzenlenen füze saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Lisak, Dnipro'ya yapılan saldırı sonucunda 6 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 28 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıda bir alışveriş merkezi, doğumhane ve bazı binaların hasar gördüğünü aktaran Lisak, bazı sivil araçların yandığını ifade etti.

Lisak, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

"Binaların çatı, pencere ve balkonları yıkıldı"

Soyadını vermek istemeyen 55 yaşındaki Anatoliy, sabah saat 07.00 sıralarında evinin yakınındaki doğumhaneye saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki binaların çatı, pencere ve balkonlarının yıkıldığını bildiren Anatoliy, evlerdeki birçok eşyanın kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ukrayna Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Güvenlik Acil Durum Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title