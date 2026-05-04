Ukrayna: "Moskova çatışmaları durdurmaya hazırsa, bunu yarın gece yapabilir"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kiev'in 6 Mayıs'ta yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini anımsatarak, "Moskova çatışmaları durdurmaya hazırsa, bunu yarın gece yapabilir." ifadesini kullandı.

Barışın sağlanması için "zafer geçitleri" veya "bayramları" beklemeye gerek olmadığını ifade eden Sybiha, "Moskova çatışmaları durdurmaya hazırsa, bunu yarın gece yapabilir." yorumunda bulundu.

Ukrayna'nın barışı sağlamaya hazır olduğunu belirten Sybiha, "Bu, savaşı durdurmak ve diplomasi yolunu seçmek için ciddi bir öneridir." ifadesini kullandı.

Sybiha, müttefikleri Kiev'in çağrısını desteklemeye davet ederek şunları kaydetti:

"6 Mayıs, Moskova'nın ciddi olup olmadığını ve gerçekten ne istediğini, barış mı yoksa askeri geçit törenleri mi istediğini gösterecek."

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Başkomutan'ın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Rusya'nın açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 6 Mayıs'ta yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiklerini belirterek, Rusya'nın da söz konusu karara uymasını istemişti.