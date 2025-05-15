Ukrayna Lideri Zelenski: Ben Buradayım, Putin Yok; Bu, Barış İstemediğini Gösteriyor

(ANKARA) – Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın barış görüşmelerine ciddiyetle yaklaşmadığını belirtti. Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanı'nın başkanlığındaki bir heyetin yarın İstanbul'daki müzakerelere katılacağını duyurdu.

Zelenski, Erdoğan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha teyit ettiğini vurguladı. Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunu ve bu konunun müzakereye açık olmadığını ifade etti.

"Rusya'nın düşük seviyeli heyeti, savaşı bitirme iradesi olmadığını gösteriyor"

İstanbul'da bugün yapılması planlanan ancak gerçekleşmeyen görüşmelere değinen Zelenski, Ukrayna'nın Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve istihbarat temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle temsil edildiğini belirtti. "Barış için bu adımı önemsiyoruz. Ancak Rusya düşük düzeyde bir heyet gönderiyor. Bu, savaşı bitirmek istemediklerini açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Ukrayna heyetinin yarın İstanbul'da tam kadro hazır olacağını kaydeden Zelenski, bazı heyet üyelerinin halihazırda Türkiye'de bulunabileceğini, ancak esas görüşmelerin yarın gerçekleşeceğini söyledi.

"Rusya, Türkiye'ye ve sürece saygısızlık yapıyor"

Zelenski, Rusya'nın düşük seviyeli heyet göndermesini eleştirerek, bunun yalnızca Ukrayna'ya değil, sürece dahil olan tüm taraflara saygısızlık olduğunu savundu. "Trump büyük bir heyet yönlendirdi, Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı masadaydı. Peki, Rusya'nın bu düzeyde temsilcileri nerede?" diye sordu. Görüşmelere ev sahipliği yapan Türkiye'ye özellikle hakaret edildiğini belirten Zelenski, "Bu toplantıyı biz değil, Türkiye organize etti. Bu, en çok Türkiye'ye yapılmış bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

"30 günlük ateşkes ilk adım olabilir"

Zelenski, barış sürecinde ilerleme için öncelikli adımın koşulsuz bir ateşkes olduğunu vurguladı. "30 günlük ateşkesi dünya destekliyor. ABD'den Avrupa'ya, hatta Küresel Güney ülkelerine kadar herkes bu ilk adımı onaylıyor. Bu, katliamları durdurur" dedi. Şartsız ateşkese hazır olduklarını yineleyen Zelenski, "Liderler seviyesinde görüşülecekse, ben buradayım. Ancak Putin yok. Bu, siyasi irade eksikliğidir" diye konuştu.

"Rusya müzakereye yanaşmazsa küresel baskı artmalı"

Zelenski, müzakerelerin başarısız olması halinde uluslararası yaptırımların artırılması gerektiğini söyledi. "ABD ve Avrupa yaptırımları genişletmeli, Küresel Güney de tepki göstermeli. Rusya, savaşı bitirmek istemediğini açıkça ilan ediyor," dedi. ABD'den yeni yaptırım paketleri beklendiğini belirten Zelenski, şartsız 30 günlük ateşkes önerisinin uluslararası toplum tarafından desteklendiğini vurguladı. "Rusya müzakereye yanaşmazsa, uluslararası toplum ekonomik baskıyı artırmalı" diye ekledi.