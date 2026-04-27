Ukrayna: İsrail'i çalıntı tahılı kabul etmemesi konusunda uyarıyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin Hayfa'ya ulaştığı gerekçesiyle İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'i Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını belirterek, "İsrail'i çalıntı tahılı kabul etmemesi ve ilişkilerimize...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, " Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin Hayfa'ya ulaştığı gerekçesiyle İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'i Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını belirterek, " İsrail'i çalıntı tahılı kabul etmemesi ve ilişkilerimize zarar vermemesi konusunda bir kez daha uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin, İsrail'in Hayfa kentine ulaştığını kaydetti.

Bakan Sybiha, "Ukrayna- İsrail arasındaki dostane ilişkiler, her iki ülkeye de fayda sağlayacak potansiyele sahip ve Rusya'nın Ukrayna'dan çalınan tahıllarla yaptığı yasa dışı ticaret, bu ilişkileri baltalamamalıdır." ifadesini kullandı.

Daha önce de benzer durumun yaşandığını ve o dönemde de Ukrayna'nın talebine, İsrail tarafından uygun yanıt verilmemesini anlamanın "zor" olduğunu belirten Sybiha, şöyle devam etti:

"Hayfa'ya bir başka geminin daha ulaşmasının ardından İsrail'i çalıntı tahılı kabul etmemesi ve ilişkilerimize zarar vermemesi konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Bu bağlamda, protesto notamızı iletmek ve uygun önlemler alınmasını talep etmek üzere yarın sabah İsrail'in Kiev Büyükelçisi'ni (Michael Brodsky) Dışişleri Bakanlığına resmen çağırdık."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı

Burada çalışmayı kim istemez! Cips devinde dudak uçuklatan maaş

Türkiye geçit vermedi, Herzog Kazakistan'a 8 saatte gidebildi

Türkiye geçit vermeyince yolculuğu işkenceye döndü
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü market zincirinde deprem! 1000'den fazla kişi işten çıkarılacak
Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Beyaz Saray, Trump'a yönelik silahlı saldırı girişimi konusunda Demokratları suçladı

Beyaz Saray, Trump'a suikast girişiminin ardındaki suçluları buldu
Montuyla ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren genç boğuldu

Denizde gören polisi aradı! Karaya çıkarıldı ama...