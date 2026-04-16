Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısında kara sularımızdaki petrol tankerinin Türk vatandaşı kaptanı yaralandı

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna'nın düzenlediği İHA saldırısı sonucu bir petrol tankerinin Türk vatandaşı kaptanının yaralandığını açıkladı. Saldırıda bir sivil gemiye isabet eden İHA parçaları yangına yol açtı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu Rusya kara sularında bulunan bir petrol tankerinin kaptanının yaralandığını ve bu kişinin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Bölgedeki kara sularda Liberya bayraklı bir petrol tankerinin İHA saldırısına uğradığı kaydedilen açıklamada, "Tankerin Türk vatandaşı olan kaptanı yaralandı ve hastaneye kaldırıldı." ifadesine yer verildi.

Veniamin Kondratyev ise daha önce yaptığı açıklamada, Novorossiysk kentinde vurulan İHA parçalarının bir sivil gemiye isabet ettiğini belirterek "Gemide yangın çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
