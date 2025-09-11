Ukrayna, İHA ile Rus Gemisini Vurdu

KİEV, 11 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Savunma Bakanlığı, düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla Rus Karadeniz Filosu'na ait bir gemiyi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Bakanlığın Ana İstihbarat Müdürlüğü'nden perşembe günü yapılan açıklamada saldırının çarşamba günü özel kuvvetler tarafından Ukrayna yapımı silahlı bir İHA ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı yakınlarında keşif ve devriye faaliyetleri yürütmekte olan MPSV07 adlı çok amaçlı kurtarma gemisinin tespit edilerek vurulduğu bildirildi.

Saldırı sırasında geminin navigasyon ve iletişim ekipmanlarının bulunduğu kontrol köprüsü de tahrip edildi.

Yaklaşık 60 milyon ABD doları değerindeki MPSV07 gemisi, 2015 yılında hizmete girmişti.