Ukrayna Heyeti İstanbul'da Barış Görüşmelerine Katılıyor

Ukrayna Heyeti İstanbul'da Barış Görüşmelerine Katılıyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla İstanbul'da düzenlenecek barış görüşmelerine katılacak heyeti açıkladı. Heyete Savunma Bakanı Rustem Umerov başkanlık edecek.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla yarın İstanbul'da düzenlenecek barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini belirterek, heyete Savunma Bakanı Rustem Umerov'un başkanlık edeceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma ve Dışişleri Bakanları, Genelkurmay ve istihbarat teşkilatları ile Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yetkililerle toplantı yaptığını belirtti.

Ülkesinin bağımsızlığını, devletini ve halkını korumak için her şeyi yaptıklarını ifade eden Zelenski, İstanbul'da yarın Rusya-Ukrayna barış müzakereleri nedeniyle yapılacak toplantıdan önce pozisyonları tanımladığını bildirdi.

Zelenski, İstanbul'daki görüşmelerdeki tutumlarına ilişkin, "Birincisi tam ve koşulsuz ateşkes. İkincisi tutukluların serbest bırakılması. Üçüncüsü, kaçırılan çocukların geri verilmesi. Güvenilir ve kalıcı bir barışı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için en üst düzeyde bir toplantı hazırlamalıyız. Temel meseleler yalnızca liderler tarafından çözebilir. Pazartesi günü heyetimize (Savunma Bakanı) Rüstem Umerov başkanlık edecek." bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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