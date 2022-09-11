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Ukrayna güçleri, Harkiv'e bağlı Balakliya kentini Rus güçlerinden geri aldı

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Rus ve Ukrayna güçleri arasında yaşanan çatışmalar sonucunda Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesindeki Balakliya kentinde kontrolü yeniden ele geçirdi.

Rus ve Ukrayna güçleri arasında yaşanan çatışmalar sonucunda Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesindeki Balakliya kentinde kontrolü yeniden ele geçirdi.

Kentteki bir köprünün çatışmalar sonucunda kullanılamaz hale geldiği görüldü. Kent merkezinde sivil toplum kuruluşları tarafından halka yardım dağıtıldı.

Balakliya kenti girişinde çatışmalardan arda kalan tank ve zırhlı parçalarının yer aldığı görüldü

Ukrayna milli şairi Taras Şevçenko'nun kent merkezindeki heykeline Ukrayna bayrağı asıldı.

Kaynak: AA / Metin Aktaş - Güncel

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