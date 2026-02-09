Haberler

Ukrayna: Saldırılar sonucu Rusya'daki toplam petrol üretimi yüzde 19 azaldı

Güncelleme:
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, ocak ayında gerçekleştirilen hava saldırıları sonucunda Rusya'nın petrol ürünleri üretiminin yüzde 19 azaldığını açıkladı. Sırskiy, Ukrayna'nın Rus ordusunu durdurduğunu ve askerî operasyonların etkili olduğunu vurguladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, ocak ayında gerçekleştirdikleri hava saldırıları sonucu Rusya'daki petrol ürünleri üretiminin yüzde 19 azaldığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanı Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun soğuk havalardan faydalanmaya çalıştığını belirten Sırskiy, "Düşman bizi yenemez." yorumunu yaptı.

Sırskiy, ocak ayında Rus ordusunun cephedeki saldırılarını durdurduklarını aktararak, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, cephedeki durumu istikrara kavuşturdu, düşmanı durdurdu, personelini ve teçhizatını etkili şekilde imha etti." ifadesini kullandı.

Geçen ayda Rusya'daki hedeflere yönelik hava saldırılarını sürdürdüklerini vurgulayan Sırskiy, "Ocak ayında Rusya Federasyonu'nun petrol ve doğal gaz endüstrisini imha etmek için uzun menzilli saldırı araçlarıyla 48 saldırı gerçekleştirildi. Sonuç olarak Rusya Federasyonu'ndaki toplam petrol üretimi yüzde 19 yani yılda 53,4 milyon ton azaltıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sırskiy, Ukrayna'nın ayrıca Rusya'daki askeri havaalanlarına düzenlediği saldırılar sonucu Rus ordusunun "güdümlü bomba kullanımının yüzde 5 azaldığını" belirterek, "Hava savunma kuvvetleri, ocak ayında 21 bin 700 hava hedefi ve 21 bin 600 düşman İHA'sını imha etti." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
