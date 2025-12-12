Haberler

Fransız La Monde'a göre Ukrayna, Donbas'ta "silahsızlandırılmış bir bölge" oluşturulmasını kabul etmeye hazır

Güncelleme:
Fransız Le Monde gazetesi, Ukrayna'nın Donbas'ta 'silahsızlandırılmış bir bölge' oluşturulmasını kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. Ukrayna, ABD ve Rusya ile müzakerelerde bu adımı attı ve çatışmayı sona erdirme planlarına destek aldı.

Fransız Le Monde gazetesi, Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için Donbas'ta "silahsızlandırılmış bir bölge" oluşturulmasını kabul etmeye hazır olduğunu yazdı.

Le Monde, Kiev'in, ABD ve Rusya ile müzakerelerde en önemli noktalarından birinde anlaşmaya vardığını ve Donbas'ta askerden arındırılmış bir bölgenin kurulmasını kabullendiğini iddia etti.

Gazete, söz konusu adımın ABD'nin, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için önerdiği barış planına revize şekilde dahil edildiği ve Avrupalı liderlerin de desteğini aldığını belirtti.

"Hattın her iki tarafında silahsızlandırılmış bir bölge olmalı"

Gazeteye konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Cephe hattının her iki tarafında silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulması gerekir. Mantıksal ve hukuki olarak, tüm silahlar mı yoksa sadece ağır silahların mı geri çekilmesi gerektiğinin de belirlenmesi lazım." dedi.

Üçüncü tarafların hangi konumda olacağının net bir şekilde belirlenmesi gerektiğine işaret eden Podolyak, "Bu, çatışmayı sona erdirmek için doğal bir yöntem olur. Ancak bölgenin bir kısmının ne yazık ki fiilen Rus işgali altında kalacağı ve her halükarda bir ayrılık hattının kurulacağı da bilinmektedir." diye konuştu.

Podolyak, Ukraynalıların denetim gücüne ABD'nin de katılımını tercih edeceklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin toprak bütünlüğüyle ilgili kararın Ukrayna halkı tarafından verilmesi gerektiğini belirtmiş, 20 maddelik bir planla ilgili hala üzerinde soru işaretleri olan konular var. Özellikle topraklar meselesi çok hassas. Ruslar, Donbas'ın tamamını istiyor ama biz bunu elbette kabul etmiyoruz." demişti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Ukrayna'daki savaşa ilişkin görüşmelerde hangi toprak düzenlemesinin kabul edebileceğine sadece Ukrayna hükümetinin karar verebileceğini söylemişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Haberler.com
