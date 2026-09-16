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Ukrayna: Dnipropetrovsk bölgesinde minibüse düzenlenen İHA saldırısında 5 kişi öldü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesinde yolcuları taşıyan minibüse insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesinde yolcuları taşıyan minibüse insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol kenti yakınlarında şehirler arası yolcu taşıyan minibüse FPV tipi dronla saldırı düzenlendiğini belirtti.

Mevcut bilgilere göre saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını ifade eden Zelenskiy, "Herhangi bir askeri mantıktan uzak, sadece yeni bir vahşet." yorumunda bulundu.

Zelenskiy ayrıca, Rus ordusunun Mıkolayiv (Nikolayev) bölgesinde yolcu trenini hedef aldığını belirterek, yaklaşık 170 yolcunun söz konusu trenden tahliye edildiğini aktardı.

Başkent Kiev ile Herson, Donetsk ve Poltava bölgelerine de saldırılar düzenlendiğini kaydeden Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için Rusya'nın diplomasiye başvurması gerektiğini savundu.

Rus ordusu bu gece 80 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığının yaptığı yazılı açıklamada ise Rus ordusunun bu gece ülkeye farklı tiplerde 80 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattığı bildirildi.

Açıklamada, 63 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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