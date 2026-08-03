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Ukrayna: Rus saldırısında benzin istasyonunda 3 ölü, 6 yaralı

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Ukrayna, Rus ordusunun, ülkenin Dnipropetrovsk bölgesinde bir benzin istasyonuna yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna, Rus ordusunun, ülkenin Dnipropetrovsk bölgesinde bir benzin istasyonuna yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Şirokivska yerleşim biriminde yer alan bir benzin istasyonunu hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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