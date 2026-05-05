Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarında 5 kişinin öldüğünü belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırıları sonucu 5 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bu gece Poltava bölgesinde enerji altyapısına füzeyle hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

"Şu an itibarıyla onlarca yaralının olduğu biliniyor. Maalesef, 2 arama kurtarma görevlisi dahil 4 kişi hayatını kaybetti." bilgisini paylaşan Zelenskiy ayrıca, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerine yapılan saldırılar sonucu bir kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın gece düzenlediği saldırılarda ana hedefinin ülkesinin enerji altyapı tesisleri olduğuna dikkati çekti.

Rusya'nın saldırılarına karşılık vereceklerini belirten Zelenskiy, "Propaganda amaçlı kutlamaları için geçici ateşkes talep etmek ve bundan önce her gün bu tür füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemek tam bir alaycılıktır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı durdurması gerektiğini savunarak, barışa ihtiyaç olduğunu ve bunun için gerçek adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

"Rusya balistik füzeleri ve SİHA'lar ile saldırı düzenledi"

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun bu gece ülkeye balistik füzeler ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 11 "İskender-M" tipi balistik füzesinin yanı sıra "Şahed", "Gerbera" ve "İtalmas" tipi toplam 164 SİHA'nın da Ukrayna'ya fırlatıldığı ifade edildi.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerince bir füze ve 149 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, kalan füze ve SİHA'ların ülke genelinde 14 noktaya isabet ettiği aktarıldı.