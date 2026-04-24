Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Suudi Arabistan'a bir ayda ikinci ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir ay içerisinde ikinci defa Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a "anlaşmaları geliştirmek" üzere ulaştığını duyurdu.

Avrupalı liderlerle dün yaptığı görüşmede ülkesi için "mali garantiler sağladıklarını" belirten Zelenskiy, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüşeceğini açıkladı.

Zelenskiy, "Suudi Arabistan ile güvenlik, enerji ve altyapı alanlarındaki anlaşmalarımızı ilerletiyoruz. Güçlenmenin karşılıklı olması önemli." ifadelerini kullanarak "yapıcı işbirliğini takdir ettiğini" vurguladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde ise Zelenskiy'nin Cidde'deki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandığı bilgisi verildi.

Zelenskiy'den "İHA'lara karşı mücadele" için Körfez ülkeleriyle işbirliği

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suudi Arabistan'a 26 Mart'ta ziyarette bulunarak görüşmeler yapmış daha sonra Orta Doğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın ardından Ürdün'ü ziyaret etmişti.

Zelenskiy, 1 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Suudi Arabistan, BAE ve Katar ile artık işbirliği yapıyoruz. Ürdün ile çalışmalar devam ediyor. Bahreyn, Kuveyt ve Irak ile de iletişim halindeyiz." demişti.

İran'ın fırlattığı İHA'lara karşı mücadele etmek amacıyla Körfez ülkelerine, Ukraynalı uzmanlar ve ekipman gönderdiklerini aktaran Zelenskiy, "Askeri uzmanlığımız artık sonuç veriyor. Önleme sistemlerimiz (önleyici İHA) artık sonuç vermeye başladı." ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, Türkiye ve Orta Doğu bölgesine yakın müttefik ülkelerde de görüşmeler yapmaya devam ettiğini aktarmıştı.

Ukrayna'da Rusya'nın, Körfez ülkelerinde ise İran'ın saldırılarına karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetmişti:

"Hürmüz Boğazı'nda normal seyrüseferin engellenmesi, aslında 2022'de Rusya'nın limanlarımızı ve denize erişimimizi engellemeye çalıştığı dönemde Ukrayna'nın karşılaştığı zorluğun aynısıdır, sadece daha tehlikeli bir boyuttadır."