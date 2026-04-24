Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Görüşecek

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman Al Suud ile bir araya geleceğini, görüşmede güvenlik, enerji ve altyapı alanlarında iş birliğini ele alacaklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Suudi Arabistan'a gitti. Zelenski, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Suudi Arabistan'a geldim; burada Veliaht Prens Muhammed bin Selman Al Suud ile görüşeceğim. Dün Avrupalı liderlerle yaptığımız toplantıda, dayanıklılığımız için mali güvenceler sağladık. Bugün ise güvenlik, enerji ve altyapı alanlarında Suudi Arabistan ile anlaşmalarımızı ilerletiyoruz. Güçlenmenin karşılıklı olması önemli. Ülkelerimiz arasındaki kapsamlı iş birliğini takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zelenski, bir gün önce verdiği röportajda, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile insansız hava araçları (İHA) alanında üç önemli güvenlik belgesi imzaladıklarını açıklamıştı. Bu anlaşmaların Ukrayna'nın kamu ve özel sektörlerinde çok sayıda sözleşmeye dönüşmesinin beklendiğini belirten Zelenski, ortak üretim hatları kurulması, askeri ekipmanların entegrasyonu için eğitim ve yazılım desteği sağlanması gibi başlıkların da gündemde olduğunu belirtmişti.

Kaynak: ANKA