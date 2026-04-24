Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman Al Suud ile bir araya geleceğini, görüşmede güvenlik, enerji ve altyapı alanlarında iş birliğini ele alacaklarını söyledi.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman Al Suud ile bir araya geleceğini, görüşmede güvenlik, enerji ve altyapı alanlarında iş birliğini ele alacaklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Suudi Arabistan'a gitti. Zelenski, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Suudi Arabistan'a geldim; burada Veliaht Prens Muhammed bin Selman Al Suud ile görüşeceğim. Dün Avrupalı liderlerle yaptığımız toplantıda, dayanıklılığımız için mali güvenceler sağladık. Bugün ise güvenlik, enerji ve altyapı alanlarında Suudi Arabistan ile anlaşmalarımızı ilerletiyoruz. Güçlenmenin karşılıklı olması önemli. Ülkelerimiz arasındaki kapsamlı iş birliğini takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zelenski, bir gün önce verdiği röportajda, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile insansız hava araçları (İHA) alanında üç önemli güvenlik belgesi imzaladıklarını açıklamıştı. Bu anlaşmaların Ukrayna'nın kamu ve özel sektörlerinde çok sayıda sözleşmeye dönüşmesinin beklendiğini belirten Zelenski, ortak üretim hatları kurulması, askeri ekipmanların entegrasyonu için eğitim ve yazılım desteği sağlanması gibi başlıkların da gündemde olduğunu belirtmişti.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu

Çamlıca’da tarihi merasim
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu

Çamlıca’da tarihi merasim
Cinayet 14 yıl sonra aydınlatıldı! Sevgi'nin katilleri en yakınları çıktı

Cinayet 14 yıl sonra çözüldü! Sevgi'nin katilleri en yakınlarıymış
Öğretmenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı

Öğretmenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı