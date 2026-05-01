Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya Gece Boyunca Ukrayna'ya 210 Drone ile Saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın gece saatlerinde Ukrayna’nın farklı bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlediğini, saldırılarda sivil yerleşimlerin ve enerji altyapısının hedef alındığını açıkladı.

Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Odesa'da apartmanların hedef alındığı saldırılarda en az beş kişinin yaralandığını, iki binada yangın çıktığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, şunları kaydetti:

"Dün gece Rusya bir kez daha Odesa'daki sivil apartmanları hedef aldı, şu ana kadar beş kişinin yaralandığı bildiriliyor ve iki binada yangın çıktı. Kryvyi Rih'te de drone saldırısı sonucu bir kişi yaralandı. Harkiv bölgesinde, trafo merkezleri dahil olmak üzere demir yolu altyapısı hedef alındı. Hasar meydana geldi ve vagonlar alev aldı. Top atışları nedeniyle binlerce aile elektriksiz kaldı. Sumi ve Zaporijya bölgelerine de saldırılar düzenlendi."

Rusya, enerji sektörümüzü, kritik altyapımızı ve sivil tesislerimizi hedef almaya devam ediyor. Gece boyunca 210 saldırı dronu kullanıldı, bunların yaklaşık 140'ı Şahed tipiydi. Bu tür günlük saldırılar, Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini gösteriyor. Saldırganın zayıflatılması, Avrupa'nın daha fazla güvenliği için gereklidir. Yaptırım politikası sürdürülmeli ve tüm ortaklarımızın yaptırımlarıyla uyum içinde olmalıdır. Uzun menzilli yaptırımlar Rusları gerçeğe döndürüyor. Bu tamamen haklıdır ve en önemlisi Rusya Federasyonu'nun bu savaşı uzatma kapasitesini sınırlamaktadır. Eğer Rusya gönüllü olarak diplomasiye yönelmek istemezse, buna zorlanmalıdır. Bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olan herkese minnettarım."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

