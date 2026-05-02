Ukrayna Devlet Başkanı: Orduda Gelecek Ay Reform Başlatacağız

KİEV, 2 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ön cephede görev yapan askeri personelin maaşlarında önemli bir artışın da yer aldığı kapsamlı bir askeri reformu gelecek ay başlatmayı planladıklarını duyurdu..

Zelenskiy, cuma günü X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adalet ilkesine dayanarak ücretleri önemli ölçüde artırma görevini üstlendim" ifadelerini kullandı.

Savaş dışı görevlerde bulunan personelin en az 30.000 grivna (yaklaşık 682 dolar) alacağını belirten Zelenskiy, muharebe görevlerinde bulunanların ise bunun birkaç katı ücret kazanacağını kaydetti.

Zelenskiy, yetkililere piyade askerleri için özel sözleşmeler hazırlanması talimatı verdiğini belirterek, bu sözleşmeler kapsamında savaş görevlerinin yerine getirilmesine bağlı olarak 250.000 ila 400.000 grivna arasında ödeme öngörüldüğünü ifade etti.

Söz konusu reform, belirli hizmet sürelerinin belirlenmesini ve sözleşme sisteminin genişletilmesi yoluyla aşamalı terhis süreçlerinin hayata geçirilmesini de kapsayacak.

Zelenskiy ayrıca askeri komuta kademesi ile savunma bakanına, reformun uygulama detaylarını muharebe komutanlarıyla istişare etmeleri talimatını verdi.

