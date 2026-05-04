Ukrayna'dan Rusya'nın Donetsk ve Belgorod Bölgelerine Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı

MOSKOVA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna'nın pazar günü Rusya'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Belgorod bölgesine yönelik saldırıda ise 2 kişi yaralandı.

Donetsk Valisi Denis Puşilin Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında Horlivka kentinin Kalininskiy ilçesinde bir çiftin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Tsentralno-Gorodskoy ilçesinde, patlamamış bir misket bombasının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralanırken, Mariupol kentine bağlı bir yerleşimi hedef alan İHA saldırısında 2 kişi yaralandı.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov ise Ukrayna'ya ait bir İHA'nın ticari bir tesisi vurduğunu, binaya ve 7 binek otomobile zarar verdiğini söyledi. Gladkov, 17 yaşında bir kız çocuğunun ağır yaralandığını, 20 yaşında bir erkeğin de omzundan şarapnelle yaralandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua