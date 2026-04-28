Ukrayna'dan Rusya'nın Belgorod Bölgesine İha Saldırısı: 3 Ölü, 3 Yaralı

MOSKOVA, 28 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Belgorod bölgesinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 3 sivil hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov salı günü yaptığı açıklamada, Voznesenovka kasabasında bir İHA'nın otomobile isabet etmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bobrava kasabasında ise bir ailenin bulunduğu aracı hedef alan İHA saldırısında bir erkek ve bir kadın hayatını kaybederken, araçtaki çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Krasivo bölgesinde bir otomobile yönelik bir diğer İHA saldırısında ise yaralanan evli bir çift, bölge hastanesine sevk edildi.

Krasnodar bölgesindeki liman kenti Tuapse'de bir petrol rafinerisine düzenlenen İHA saldırısı büyük bir yangına yol açtı. Yerel yetkililer, yangın nedeniyle çevredeki sakinlerin tahliye edildiğini açıkladı.

