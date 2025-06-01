Ukrayna'dan Rusya'nın Askeri Hava Üslerine İHA Saldırısı

Ukrayna'dan Rusya'nın Askeri Hava Üslerine İHA Saldırısı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın FPV insansız hava araçlarıyla Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda bazı uçakların alev aldığı, ancak hayatını kaybeden personel olmadığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bugün Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bazı uçakların alev aldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bugün FPV İHA'larla ülkedeki askeri üsleri hedef alan saldırılarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, "Bugün Kiev rejimi, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV İHA'larla terör saldırıları düzenledi." ifadesi kullanıldı.

İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarına yönelik saldırıların püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, "Murmansk ve İrkutsk bölgelerinde, havaalanlarına yakın bir bölgeden FPV İHA'larının fırlatılması neticesinde birkaç uçak alev aldı." denildi.

Saldırılar neticesinde çıkan alevlerin söndürüldüğü ve hayatını kaybeden personel olmadığı aktarılan açıklamada, "terör" saldırılarına katılan bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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