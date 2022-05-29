Ukrayna'daki savaşın "masum can"ları Kiev'de tedavi altında - Haberler

Tedavi altına alınan hayvanlardan detaylar

Hastane ekibinin hayvanları tedavi etmesi Rusya- Ukrayna savaşında ülkenin farklı noktalarındaki saldırılarda yaralanan hayvanlar, başkent Kiev'deki Hayvan Hastanesinde özel olarak tedavi ediliyor.

Yoğun hava saldırıları ve çatışmaların yaşandığı Buça, Irpin, Makarov ve Borodyanka'da yaralanan hayvanlar, hastane ekibi tarafından gözlem altına alınarak gerekli ameliyat ve tedavileri yapılarak yeniden hayata adapte olmaları için rehabilite ediliyor.