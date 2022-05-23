Ukrayna'da &quot;Yılan Adası Direnişi&quot; konulu pulu almak için halk kuyruğa girdi - Haberler

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Ukrayna'da "Yılan Adası Direnişi" konulu pulu almak için halk kuyruğa girdi

AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Kuyrukta bekleyen vatandaşlar Puldan detay Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da çatışmaların başladığı ilk günlerde Yılan Adası'nı koruyan Ukraynalı askerlerin Rus deniz kuvvetlerine karşı gösterdiği direnişi anlatan "Yılan Adası Direnişi" konulu pulu almak için başkent Kiev'de halk kuyruğa girdi.

Kuyrukta bekleyen vatandaşlar

Puldan detay

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da çatışmaların başladığı ilk günlerde Yılan Adası'nı koruyan Ukraynalı askerlerin Rus deniz kuvvetlerine karşı gösterdiği direnişi anlatan "Yılan Adası Direnişi" konulu pulu almak için başkent Kiev'de halk kuyruğa girdi. Kiev sakinleri, üzerinde batan Rus Karadeniz Filosu'na ait "Moskova" kruvazörü ve ona karşı direnen bir Ukraynalı askerin resmi olan pulu almak için saatlerce kuyrukta bekliyor.

AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

Yılan Adası, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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