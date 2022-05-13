Ukrayna'da vatandaşlar savaşın kalıntıları arasında yaşamlarını sürdürüyor - Haberler

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Ukrayna'da vatandaşlar savaşın kalıntıları arasında yaşamlarını sürdürüyor

AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Çernigiv kentindeki vatandaşlar, savaşın kalıntıları arasında yaşamlarını devam ettiriyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Çernigiv kentindeki vatandaşlar, savaşın kalıntıları arasında yaşamlarını devam ettiriyor.

Belarus sınırına yakın Ukrayna'nın eski kentlerinden biri olarak kabul edilen Çernigiv'de siviller, evlerini yeniden oturulabilir hale getirmek için tamir ve tadilat çalışması yapıyor.

Çatışmalar sonucu harabeye dönen kentin bazı mahallelerinde ise Ukrayna ordusunun vurduğu Rusya'ya ait tanklar ve tank parçaları bulunuyor.

Savaşın masum tanıkları olan çocuklar harabeye dönen evlerinin yakınlarındaki parklarda aileleri eşliğinde oyun oynuyor.

Ülkede gece sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor.

AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

Ukrayna, Belarus, Rusya, Güncel, Haberler

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