Ukrayna'da savaş Paskalya Bayramı'nda da devam ediyor

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde Rusya ile çatışmalar, Paskalya Bayramı'nda da sürüyor.

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde Rusya ile çatışmalar, Paskalya Bayramı'nda da sürüyor.

Ukrayna'da halk, Paskalya Bayramı'nı bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın gölgesinde kutlarken cephe hatlarında çatışmalar yaşanıyor.

Ülke genelinde özelikle son 5 aydır çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk bölgesindeki siviller kiliselere akın etti, bölgedeki patlama sesleri ise hiç kesilmedi.

"24 saat görevdeyiz"

Ordudan izin alan AA ekibi, sıcak çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesindeki Avdiyivka cephesi yönünde konuşlandırılan tugaya bağlı topçu birliklerinin atışlarını görüntüledi.

Cephedeki düşman mevzilerine atış yapan "122 mm 2?1 Gvozdika" obüs bataryasının "Chak" kod adlı 30 yaşındaki komutanı, cephedeki durumla ilgili bilgi verdi.

Diğer günlerde olduğu gibi bugün de çatışmaların sürdüğüne dikkati çeken Chak, Ukrayna'da en yoğun çatışmaların Donetsk bölgesinde yaşandığını kaydetti.

Chak, bugün ülkesinde Paskalya Bayramı'nın kutlandığını, bayrama rağmen görevde olduklarını ifade ederek, "Bölgedeki çatışmalar devam ediyor. Düşman, bayrama rağmen saldırılarını sürdürüyor ve biz de karşılık veriyoruz." dedi.

Aylardır cephede gece gündüz görev yaptığını anlatan Chak, "Yaklaşık bir yıldır Donetsk cephesinde görevdeyim. Evliyim ve iki ay sonra erkek çocuğumuz doğacak." ifadelerini kullandı.

Aynı tugaya bağlı farklı yönde konuşlanan "152 mm 2A65" obüs bataryasının "Spider" kod adlı 23 yaşındaki komutanı da Donetsk cephesinde yoğun savaş faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Düşmanın bayram gününde de saldırılarına devam ettiğini dile getiren Spider, "Paskalya Bayramı'na rağmen saldırıların süreceğini biliyorduk. Bayram kutlanıyor ama öte yandan savaş devam ediyor." şeklinde konuştu.

Spider, görev yaptığı bölgede topçu sistemlerinin oldukça yoğun kullanıldığını kaydederek, "Topçu birliğimiz sürekli sahada. Biz iki ayrı ekip olarak görevdeyiz. Sürekli nöbet tutuyoruz. Bir ekip cephedeyken diğeri dinleniyor." dedi.