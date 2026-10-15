Ukrayna'da Rusya saldırısında en az 600 bin kişi elektriksiz kaldı

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KİEV, 15 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın çarşamba günü Ukrayna'nın enerji ve kritik altyapısına düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu en az 600 bin kişi elektriksiz kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Kiev ve çevresi ile ülkenin doğusundaki Harkov kentini hedef alan saldırılarda 26 elektrik altyapı tesisi ile petrol ve doğalgaz sektörüne ait dört tesiste ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise Rusya'nın saldırıda çeşitli türlerde 128 İHA ve 39 balistik füze kullandığını bildirdi.

Saldırıların 22 noktada etkili olduğu, hava savunma sistemleri tarafından önlenen mühimmatların parçalarının ise sekiz farklı noktaya düştüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua