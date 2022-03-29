Ukrayna'da Rus saldırısında yıkılan lojistik merkez ekolojik felakete yol açabilir

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın Brovari şehrinde, 13 Mart'ta Rus hava saldırısında yıkılan 50 bin ton gıdanın depolandığı lojistik merkez uluslararası basın tarafından görüntülendi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Brovari'de düzenlenen gazeteciler turu kapsamında uluslararası basın, 13 Mart'ta Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı sonucu yıkılan soğutma deposunda çekimler yaptı.

Brovari Belediyesi Başkanı İgor Saposhka, burada AA muhabirine değerlendirmelerde bulunarak ağırlıklı olarak balık ve tavuk eti ile meyvelerin depolandığı lojistik merkeze 13 Mart'ta hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Saposhka, "Hava saldırı sonucu depodaki 50 bin ton gıda yok oldu." dedi.

Bugüne kadar dumanların yükseldiği ve yangının sürdüğü olay yerinde, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının devam ettiğini aktaran Saposhka, bölgede bir ekolojik felaketin yaşanmaması için 50 bin ton gıdanın kalıntılarını temizleyerek ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Lojistik merkezin yetkilileri de yaptıkları açıklamada, bozulan gıdalardan gelen kokunun havaya karıştığını, patlama sonucu gıda parçalarının çürüdüğünü ve havanın ısınmasıyla bunların daha sonra yağmur yoluyla tüm bölgede ekolojik felakete yol açabileceğini belirterek temizlik çalışmalarının kısa bir sürede tamamlanması için çalıştıklarını ifade etti.

Basın mensupları, gezi kapsamında Brovari'de bulunan insanı yardım merkezleri ile Rusya'nın hava saldırıları sonucu yıkılan yapıları ziyaret ediyor.