Ukrayna'da mühendisler binalarda yapılacak onarım çalışmaları için araştırma yaptı - Haberler

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Ukrayna'da mühendisler binalarda yapılacak onarım çalışmaları için araştırma yaptı

AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv şehrinde saldırıların izleri görülüyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv şehrinde saldırıların izleri görülüyor. Mühendislerden oluşan bir ekip Kuzey Saltivka mahallesindeki binalarda yapılacak onarım çalışmaları için araştırma yaptı.

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Araştırma Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

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