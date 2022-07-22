Ukrayna'da mühendisler binalarda yapılacak onarım çalışmaları için araştırma yaptı Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv şehrinde saldırıların izleri görülüyor. Rusya- Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv şehrinde saldırıların izleri görülüyor. Mühendislerden oluşan bir ekip Kuzey Saltivka mahallesindeki binalarda yapılacak onarım çalışmaları için araştırma yaptı. AA / Wolfgang Schwan - Güncel Araştırma Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

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