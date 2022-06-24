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Ukrayna'da insanlar günlük işlerine dönmeye çalışıyor

AA - Narciso Contreras - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken savaştan en çok etkilenen bölgelerden olan Buça ve İrpin'deki Ukraynalılar, eski günlük işlerine dönmeye çalışıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken savaştan en çok etkilenen bölgelerden olan Buça ve İrpin'deki Ukraynalılar, eski günlük işlerine dönmeye çalışıyor. Kimi, yıkılan evlerinin ve iş yerlerinin enkazından sağlam kalan eşyalarını çıkarmaya çalışırken kimi de, parkta oynayan çocuklarına eşlik edip onları devam eden savaşın yıkıcı etkisinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

AA / Narciso Contreras - Güncel

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