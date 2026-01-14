Eski Ukrayna Başbakanı Timoşenko'nun ofisinde yolsuzluk soruşturması kapsamında arama yapıldı

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Ukrayna Başbakanı ve "Batkivşina" partisinin lideri Yuliya Timoşenko'nun çalışma ofisinde arama yapıldığı bildirildi.

NABU'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, NABU ve SAP tarafından Aralık 2025'ten itibaren yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ukrayna Parlamentosundaki milletvekillerine rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle Timoşenko'nun ofisinde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmada Timoşenko'nun Ukrayna milletvekillerine yasa dışı menfaatler sağlama teklifinde bulunduğu şüphesinin ortaya çıktığı aktarıldı.

Timoşenko'ya yönelik "ön soruşturma sürecinin" devam edeceği ifade edilen açıklamada, aramalara ait olduğu belirtilen ses kayıtlarının da yer aldığı bir görüntü paylaşıldı.

"Bunların asılsız olduğunu mahkemede kanıtlayacağım"

Timoşenko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NABU ve SAP tarafından yürütülen soruşturma hakkında, "Yayımlanan ses kayıtlarının benimle hiçbir ilgisi olmadığını resmen açıklıyorum. Tüm suçlamaları reddediyorum ve her zaman olduğu gibi bunların asılsız olduğunu mahkemede kanıtlayacağım. Bunu daha önce defalarca yaptım." ifadelerini kullandı.