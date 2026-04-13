Haberler

Ukrayna ile Rusya Arasındaki Esir Takasında 182 Ukraynalı Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleşen esir takası sonucunda, 11 Nisan 2026 tarihine kadar toplam 182 Ukraynalı evlerine döndü. Serbest bırakılanların arasında 175 asker ve 7 sivil yer alıyor.

KİEV, 13 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'nın kuzeyindeki sınır bölgesinde bulunan bir hastanede akrabasıyla kucaklaşan Ukraynalı bir esir, 11 Nisan 2026.

Ukrayna ile Rusya arasında Ortodoks Paskalyası öncesinde yapılan esir takası kapsamında toplam 182 Ukraynalı cumartesi günü evlerine döndü.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, serbest bırakılanlar arasında 25'i subay olmak üzere 175 asker ve 7 sivil bulunuyor.

Merkez, serbest bırakılan kişilerin yaşlarının 22 ile 63 arasında değiştiğini ve çoğunun 2022'den beri esir tutulduğunu belirtti. (Fotoğraf: Peter Druk/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

