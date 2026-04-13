Ukrayna ile Rusya Arasındaki Esir Takasında 182 Ukraynalı Serbest Bırakıldı

KİEV, 13 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'nın kuzeyindeki sınır bölgesinde bulunan bir hastanede akrabasıyla kucaklaşan Ukraynalı bir esir, 11 Nisan 2026.

Ukrayna ile Rusya arasında Ortodoks Paskalyası öncesinde yapılan esir takası kapsamında toplam 182 Ukraynalı cumartesi günü evlerine döndü.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, serbest bırakılanlar arasında 25'i subay olmak üzere 175 asker ve 7 sivil bulunuyor.

Merkez, serbest bırakılan kişilerin yaşlarının 22 ile 63 arasında değiştiğini ve çoğunun 2022'den beri esir tutulduğunu belirtti.

