Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Enerji Sektöründe Olağanüstü Hal İlan Ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları ve kötü hava koşulları nedeniyle enerji sektöründe olağanüstü hal ilan ettiklerini açıkladı. Açıklamada, elektrik ithalatının artırılmasına yönelik talimatlar ve sokağa çıkma yasakları hakkında düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

KİEV, 15 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları ve ağırlaşan hava koşulları nedeniyle ülkenin enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edileceğini duyurdu.

Zelenskiy Telegram üzerinden yaptığı çarşamba günkü açıklamada, söz konusu önlemin yedek enerji ekipmanlarının elektrik şebekelerine bağlanmasına ilişkin resmi prosedürleri kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

Açıklamada, ilgili kurumlara elektrik ithalatının artırılması yönünde talimat verildiği de ifade edildi.

Zelenskiy ayrıca, aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle sokağa çıkma yasağı düzenlemelerinin gözden geçirileceğini ve eğitim sürecine ilişkin formatların değerlendirileceğini de açıkladı.

Açıklamada, enerji sorununun en ciddi olduğu bölgelerin başında başkent Kiev, Odesa ve ülkenin orta kesimlerindeki Dnipropetrovsk bölgesinin yer aldığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua
