Ukrayna, ABD ile Anlaşmaya Rağmen Rus Enerji Altyapısına Saldırıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ABD ile varılan anlaşmaya rağmen Rus enerji altyapı tesislerine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rusya'nın Kursk bölgesi ile ilhak edilen Zaporijya bölgesindeki enerji altyapı tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı belirtildi.

Saldırılar sonucu elektrik kesintilerinin yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek, Rus enerji altyapısını her gün tek taraflı olarak vuruyor." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını duyurmuştu.