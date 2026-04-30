Ukrayna: 2026 Tarımsal Üretimimiz Yüzde 4 Artışla 60,2 Milyon Tona Ulaşacak

KİEV, 30 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'nın toplam tarımsal üretiminin 2026 yılında geçen yıla göre yüzde 4 artarak 60,2 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın salı günkü haberine göre, Ukrayna Tarım Ekonomisi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Oleksandr Nechiporenko, üretimdeki artışın başlıca nedeninin tahıl ve baklagillerden kaynaklandığını belirtti.

Nechiporenko, özellikle ekim alanlarının daralmasına bağlı olarak bahar mahsullerinde yüzde 1,6, mısır hasadında ise yüzde 2,4 oranında düşüş beklendiğini de ifade etti.

Buna karşın bahar buğdayı, sorgum ve kışlık arpa gibi ürünlerin üretiminde, yüksek karlılık nedeniyle artış bekleniyor.

Nechiporenko, 2026 yılı üretiminin Ukrayna'nın iç gıda ihtiyacını tamamen karşılayacağını ve ihracat potansiyelini koruyacağını söyledi.

