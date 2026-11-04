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UKMTO, Umman'ın Lima bölgesinde tankere bilinmeyen 2 mühimmat isabet ettiğini bildirdi

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UKMTO, Umman'ın Lima bölgesinin 14 deniz mili kuzeydoğusunda bir tankerin makine dairesine bilinmeyen 2 mühimmat isabet ettiğini bildirdi. Olayda can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadığı, yetkililerin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü açıklandı.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Lima bölgesinin 14 deniz mili kuzeydoğusunda bir tankere bilinmeyen 2 cismin isabet ettiğini bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, tankerin şirket güvenlik yetkilisinin geminin makine dairesine bilinmeyen 2 mühimmatın isabet ettiğini bildirdiği belirtildi.

Olayda can kaybı yaşanmadığı ve çevre kirliliğinin meydana gelmediği aktarılan açıklamada, yetkililerin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

Öte yandan, İran basınında yer alan bir haberde, Hürmüz Boğazı'nda kurallara aykırı hareket eden gemilere ateş açıldığı iddia edildi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, yerel kaynaklar, Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Bu bildirimlerde, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirttiği kurallara aykırı hareket eden gemilere ateş açıldığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA
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