Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

UKMTO, Umman'ın Hasab kenti açıklarında tankerde patlama olduğunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UKMTO, Umman'ın Hasab kentinin 16 deniz mili doğusunda Hürmüz Boğazı'ndan çıkmaya çalışan bir tankerde patlama meydana geldiğini bildirdi. Olayda can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadı, tanker seyrine devam etti ve yetkililerin soruşturma yürüttüğü belirtildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin 16 deniz mili doğusunda seyreden bir tankerde patlama meydana geldiğini bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan bir tankerin iskele tarafında ve suya yakın kısmında patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, patlamanın neden kaynaklandığına dair bilgi verilmedi.

Olayda can kaybı yaşanmadığı ve çevre kirliliğinin meydana gelmediği aktarılan açıklamada, tankerin seyrine devam ettiği ve yetkililerin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı

Gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular

Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu

Cemaate seslenen imamın videosu ortalığı kasıp kavuruyor

Rusya'nın savaşı kazanması için 60 deveyi kurban edecek

Şamanın savaş planını duyanlar isyan etti
Demet Özdemir'in siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi

Güzel oyuncunun siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı20

Amedspor maçına saatler kala bombayı patlattı
Mahmut Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!

Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!